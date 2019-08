LOVE HOME-E LA VOSTRA CASA CAMBIERA’ ASPETTO

L’estate è trascorsa con tutta una serie di lavori per rendere il locale ancora più accogliente e gradevole. E’ Love Home, in piazza Guala, a Mirafiori Sud, il negozio che propone tutta una serie di oggetti di arredo e soprattutto utili alla casa, nato da un’idea della giovane Veronica, arredatrice di appena 28 anni. Si tratta di un vero salone, una boutique ma anche un bazar pieno di idee dedicato agli arredi per la casa (dal pentolame alla mobilia) e agli sposi. Il luogo ideale per preparare, e questo è il momento giusto, la lista nozze, le partecipazioni e le bomboniere firmate, rigorosamente Brandani, marca specializzata anche in oggetti di design della quale si propone la gamma completa. La scelta è molto vasta, si va dall’arredamento all’utensile della cucina. E ancora spiccano i nomi Guzzini, Mepra, un noto marchio di posate, entrambe rappresentano il meglio del made in Italy. Ma c’è anche la Lsa International, un’azienda polacca di altissimo livello, specializzata nella lavorazione del vetro. E non mancano neppure oggetti in porcellana bianca, il famigerato “oro bianco” davvero raro a Torino e estremamente prezioso. E, infine, Veronica è specializzata in Home Staging, ossia la messa in scena della casa che ne garantisce la vendita con una depersonalizzazione volta a dare all’ambiente un aspetto neutro ma accogliente. Rappresenta uno strumento che aiuta i proprietari di casa a valorizzare un immobile con l’obiettivo di favorirne la vendita o la locazione.

Love Home, piazza Guala 137, Torino

telefono: 346.1337642

Orario: lunedì 9,30-12,30; da martedì a sabato 9,30-12,30, 15,30-19,30

(chiuso la domenica)