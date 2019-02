Love Home – Quando il matrimonio inizia dai particolari

Quando un progetto nasce da una forte passione, il successo è assicurato. Viene da pensare a questo nel momento in cui si entra nel negozio della giovane Veronica, arredatrice di 28 anni che da due gestisce la sua creatura, il Love Home di piazza Guala 137, a Mirafiori Sud, Torino. Un vero salone dedicato agli arredi per la casa, dal pentolame alla mobilia, e agli sposi. Il luogo ideale per preparare, e questo è il momento giusto, la lista nozze, le partecipazioni e le bomboniere. In quest’ultimo caso la marca usata è la Brandani che si occupa anche di oggetti di design. Per quanto riguarda la cucina, invece, spicca la Guzzini, il meglio del made in Italy.

«Nel mio negozio si trova di tutto – spiega Veronica – mi giro da una parte e vedo uno spremi agrumi, dall’altra una statua»

Anche in porcellana bianca, il famigerato “oro bianco” davvero raro a Torino. Tra le altre marche, da segnalare ancora il pentolame della Tognana. E, infine, Veronica è specializzata in Home Staging, ossia la messa in scena della casa che ne garantisce la vendita con una depersonalizzazione volta a dare all’ambiente un aspetto neutro ma accogliente.

Indirizzo: piazza Guala 137, Torino

Telefono: 346.1337642

Orario: lunedì 15,30-19,30; da martedì a sabato 9,30-12,30, 15,30-19,30 (chiuso la domenica).