Love Home – Qui si trovano idee e creatività

La sua creatura, perché così ci si deve riferire a un progetto vincente fortemente nato dal desiderio di una singola persona, oggi è diventato un “ragazzo” maturo pronto a stuzzicare lo shopping degli abitanti di piazza Guala, a Mirafiori Sud, con tutta una serie di oggetti di arredo e soprattutto utili alla casa. Si tratta della Love Home della giovane Veronica, arredatrice di appena 28 anni, un vero salone, una boutique ma anche un bazar pieno di idee dedicato agli arredi per la casa (dal pentolame alla mobilia) e agli sposi. Il luogo ideale per preparare, e questo è il momento giusto, la lista nozze, le partecipazioni e le bomboniere firmate, rigorosamente, Brandani specializzata anche in oggetti di design. Chi ancora non avesse pensato ai “confetti” in vista di un matrimonio in estate o, ancora meglio, se i futuri sposi hanno voglia di stilare una lista nozze davvero ricca per una casa originale e personalizzata, Love Home fa al caso loro. Così come per chiunque abbia la necessità di cambiare oggetti e mobilia in casa o pentolame in cucina.

Per quanto riguarda la cucina, appunto, spiccano i nomi Guzzini, Mepra, un noto marchio di posate, entrambe rappresentano il meglio del made in Italy. Ma c’è anche la Lsa International, un’azienda polacca di altissimo livello, specializzata nella lavorazione del vetro. Si tratta di una new entry per Love Home, selezionata proprio per l’alta qualità dei suoi oggetti.

«Nel mio negozio si trova di tutto – spiega Veronica – mi giro da una parte e vedo uno spremi agrumi, dall’altra una statua, a volte io stessa mi stupisco di quanto materiale ci sia in vendita».

E non mancano neppure oggetti in porcellana bianca, il famigerato “oro bianco” davvero raro a Torino e estremamente prezioso. Tra le altre marche da segnalare la linea ampissima della Tognana per quanto riguarda pentolame, piatti in ceramica, stoviglie, bicchieri, posate, antipastiere, set per i formaggi. E, infine, Veronica è specializzata in Home Staging, ossia la messa in scena della casa che ne garantisce la vendita con una depersonalizzazione volta a dare all’ambiente un aspetto neutro ma accogliente. Rappresenta uno strumento che aiuta i proprietari di casa a valorizzare un immobile con l’obiettivo di favorirne la vendita o la locazione. Il termine è composto dalle parole inglesi “home” (casa) e “stage” (palcoscenico) e si riferisce alla capacità di allestire casa per mostrarla al meglio.

«È una professione che amo moltissimo – spiega ancora Veronica – per la quale ho studiato e sto studiando ancora con impegno. Si tratta di un modo di vendere le case un po’ all’americana che lentamente sta prendendo17 piede anche qui da noi. Un servizio importante, necessario sia per privati, sia per agenti immobiliare, un lavoro creativo che mi arricchisce tantissimo».

Indirizzo: piazza Guala 137, Torino

Telefono: 346.1337642

Orario: lunedì 9,30-12,30; da martedì a sabato 9,30-12,30, 15,30-19,30 (chiuso la domenica)