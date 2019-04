“Lovers”, la parola a Marcorè: «Giusto fare festival Lgbtqi»

La Closing Night, la serata di chiusura del festival, è prevista per domani, a partire dalle 20,30 in Sala Cabiria, al cinema Massimo, e oltre alla consueta premiazione dei concorsi, avrà in scaletta anche l’intervista/dialogo con Neri Marcoré. L’attore marchigiano, presente in un parterre di ospiti formato, tra gli altri, da Serra Yimaz, attrice icona del cinema di Ferzan Ozpetek, Monica Guerritore e Arturo Brachetti, fa parte della giuria che dovrà decretare i vincitori della 34esima edizione del Lovers film Festival, il più antico festival sui temi lesbici, gay, bisessuali, trans, queer e intersessuali d’Europa e terzo nel mondo. Lo abbiamo intervistato ieri prima della sua partenza per Torino.

Come le sembra questa rassegna?

«Per adesso ho visto solo due film, uno mi è piaciuto molto, l’altro per niente. Gli altri li vedrò domani (oggi, ndr). Ho raccolto l’invito di Irene Dionisio (direttrice del festival, ndr.), una mia amica, e ho accettato».

Che cosa ne pensa di questi festival “a tema”?

«Vanno bene, purché non diventino una categoria. Per me un film è un film, un’opera creativa, un’opera d’arte che va valutata per tutto, per come viene recitata, per il soggetto, per la regia. Non ci deve essere una categorizzazione, non ci dovrebbero essere limiti. Comunque, come si fanno le prospettive su grandi registi, i festival noir o altro, si fanno pure i festival Lgbtqi».

Conosce bene Torino?

«Sì, molto bene, ci ho girato una marea di cose. Addirittura avevo pensato di trasferirmi qui con la mia famiglia, anche se poi la cosa non si è concretizzata. Ma questo per dire di quanto la città mi piaccia, la considero moderna e a misura d’uomo, per uno come me abituato a vivere a Roma».

Ha in programma di tornarci a breve per lavoro?

«Se mi chiamano per girare qualcosa vengo sempre volentieri, non dipende però da me. L’anno prossimo dovrei portare a teatro “Tango calcio di rigore” che a Genova è andato molto bene».

Lei che è attore di cinema va spesso al cinema?

«Purtroppo no, non ci vado molto, però mi piace».