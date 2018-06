L’uccellino intelligente: “picchietta” sulla bottiglina e si fa servire così

Il volatile insiste fino a quando la gente non capisce e lo accontenta, servendogli un po' d'acqua nel tappino

“E’ l’acqua quella che voglio, lo avete capito o no?”. Sembra dire questo l’uccello (sembra una gazza) ripreso in questo video. Attorno, la gente prova a dargli da mangiare, ma lui niente: ha sete, vuole bere. Allora saltella e con il becco “picchietta” su una bottiglina di plastica adagiata sul muretto, come a volerla indicare alle persone che lo circondano. L’uccello insiste, prova e riprova fino a quando la gente non capisce e lo accontenta, servendogli un po’ d’acqua nel tappino.