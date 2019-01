Lucento, trentenne arrestato dalla polizia per atti persecutori

Un uomo di 30 anni, cittadino italiano, è stato arrestato a Lucento dagli agenti di polizia della squadra volante per atti persecutori. I poliziotti erano intervenuti in seguito alla segnalazione di una lite in strada e, giunti sul posto, hanno trovato una donna e due uomini, rispettivamente ex compagno e padre della stessa.

Gli agenti hanno appurato che, in quella stessa giornata, all’ex compagno della vittima

era stato notificato un ammonimento del questore Francesco Messina in seguito a condotte di violenza domestica.

Proprio in seguito a quella notifica, l’uomo ha contattato telefonicamente l’ex compagna dapprima minacciandola, quindi presentandosi in serata sotto casa sua, circostanza che ha indotto la donna e i suoi familiari a contattare la polizia che ha provveduto all’arresto.