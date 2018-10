Luci d’artista montate per sbaglio: «Erano destinate a via Garibaldi»

In origine l’opera “Noi” di Luigi Stoisa era destinata a via Garibaldi. Ma a parte il Comune di Torino e i vertici della Circoscrizione 4 in pochi ne erano a conoscenza. Così quando la ditta ha montato le Luci d’Artista con le sagome rosse che si baciano in via Cibrario, per il secondo anno consecutivo, il quartiere San Donato non ha potuto far altro che applaudire all’iniziativa. Salvo poi ricredersi appena due settimane dopo. Ieri mattina, infatti, gli operai si sono ripresentati per smontarle. Una retromarcia che ha scontentato tutti. «Ma perché le levano a metà ottobre? Ma cosa sta succedendo?» si domandava un residente su Facebook, dopo aver scattato una foto con gli operai al lavoro. Un’operazione veloce, terminata nelle prime ore del pomeriggio, che ha lasciato molta amarezza anche al presidente della Circoscrizione 4, Claudio Cerrato. «Dopo essersi accorti dell’errore potevano concordare di lasciarle o sostituirle. Certo così per i cittadini questa disinstallazione ha il sapore di una beffa. Ed è anche uno spreco di soldi», ha detto amareggiato Cerrato.

+++CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI+++