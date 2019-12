Luci sotto la pioggia: l’albero di Natale si accende in piazza San Carlo [FOTO E VIDEO]

Appendino: "Regaliamo un sorriso". Sono complessivamente 150 gli appuntamenti in programma per le prossime festività

Momento magico in città

Primo giorno d’Avvento, oggi. E Torino si prepara per il Natale. Con l’accensione dell’albero di piazza San Carlo, avvenuta questa sera, sotto la pioggia, il capoluogo piemontese ha dato ufficialmente il via ai festeggiamenti.

APERTO IL CALENDARIO DELL’AVVENTO

Tanti i cittadino torinesi che hanno visto accendersi l’abete di 23 metri, alla presenza della sindaca Chiara Appendino. Aperta anche dai vigili del fuoco la prima finestrella del Calendario dell’Avvento.

ACCENSIONE ALBERO REGALI UN SORRISO

“L’accensione dell’albero che questa sera facciamo insieme vuole essere un momento di comunità che speriamo regali un sorriso a chi sta vivendo momenti difficili e ha bisogno di tutto il nostro calore e il nostro affetto”, ha detto la prima cittadina parlando dal palco allestito per l’occasione.

GLI EVENTI PER LE FESTE

Sono complessivamente 150 gli appuntamenti in programma per le prossime feste natalizie all’ombra della Mole. Feste che mescolano la magia e il cinema, a cui Torino dedicherà il prossimo anno.