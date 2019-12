“Che stacco di coscia eh? Sto bene col gessato?”. L’ironia su Instagram di Luciana Littizzetto dopo essere stata operata alla rotula all’ospedale Humanitas Gradenigo di Torino. “Gnocca da paura ma operazione ok! Grazie” scrive ancora l’attrice, caduta in strada domenica in strada.

Visualizza questo post su Instagram Che stacco di coscia eh? Sto bene col gessato? #benemanonbenissimo #humanitasgradenigo Un post condiviso da Luciana Littizzetto (@lucianinalittizzetto) in data: 31 Dic 2019 alle ore 1:59 PST