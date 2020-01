Lui 19enne, lei 16enne: rubano portafogli sul treno, beccati e denunciati

Rubano un portafogli a bordo di un treno, denunciati un 19enne marocchino e una sedicenne italiana per furto aggravato in concorso. A intervenire è stata la polizia ferroviaria di Torino Porta Susa, su richiesta di un viaggiatore per il furto, avvenuto sul regionale in arrivo da Milano, di 45 euro e alcune carte di credito.

I due fidanzati, che si trovavano ancora sul convoglio, seduti poco distanti dalla vittima, avevano approfittato di un suo momento di distrazione per entrare in azione.

Alla vista degli agenti, il 19enne ha provato a disfarsi della refurtiva lanciandola sotto il sedile, poi ha rivolto frasi ingiuriose ai poliziotti cercando anche lo scontro fisico.

Dai controlli è emerso che solo il ragazzo ha precedenti specifici per reati contro il patrimonio mentre la ragazza risulta essere incensurata.

I due sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e solo il giovane anche per resistenza a pubblico ufficiale.

La minore è stata riconsegnata alla famiglia, nel frattempo avvisata telefonicamente dell’accaduto.