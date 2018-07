Lui la tradisce, lei vuole lasciarlo. E giù botte e offese alla moglie

Un romeno di 49 anni è stato arrestato dalla polizia a Torino per maltrattamenti in famiglia. Gli agenti delle squadre volanti e del commissariato Mirafiori sono intervenuti su segnalazione dei vicini di casa. Le indagini hanno portato alla scoperta che le angherie erano cominciate due anni fa, quando la moglie aveva dichiarato l’intenzione di separarsi per via delle infedeltà dell’uomo.

MINACCIA DI SFREGIARLE IL VOLTO CON L’ACIDO

Nell’ultimo episodio, il romeno si è scagliato contro la donna e contro la figlia durante una lite scatenata per motivi futili. Alle percosse e alle offese l’uomo avrebbe aggiunto, in una occasione, la minaccia di sfregiare con l’acido il volto della consorte.