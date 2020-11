Luiza Lorrana, la musa che accende la passione

Ha appena 26 anni, ma è già madre di due bambine e può sfoggiare con orgoglio un fisico davvero invidiabile. Tanto da essere stata scelta dalla torcida del Cruzeiro per rappresentare la propria squadra in un concorso molto noto in Brasile.

Luiza Lorrana è una modella dalle forme perfette e dal carattere solare. Sarà per la simpatia, sarà per le sue curve da urlo, fatto sta che il suo profilo Instagram ha visto lievitare i followers in modo considerevole negli ultimi tempi.

E se sarà eletta Musa do Brasileirao per il 2020, molto probabilmente i fan aumenteranno ulteriormente. Per la giovane starlette di Belo Horizonte, insomma, il meglio deve ancora venire.