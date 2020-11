Lukic, un bomber da 10: così è nata l’intuizione di mister Giampaolo

È un Sasa Lukic completamente nuovo, non solo per il ruolo che ha imparato a ricoprire durante l’era Giampaolo. Il tecnico ha avuto l’intuizione di reinventarlo trequartista, il serbo ora sembra un altro giocatore: da una parte per i gol, dall’altra per la sua condizione psico-fisica. In sole sei giornate di campionato ha realizzato tre reti, un’impresa riuscita nel 1987 a Polster, e il Genoa è stata la sua terza vittima consecutiva dopo Sassuolo e Lazio. È il granata del momento, anche perché dietro le punte ha trovato la sua dimensione. Si inserisce con i tempi giusti, dà l’appoggio a Belotti o alla sua spalla, che sia Verdi o Bonazzoli, e soprattutto vede la porta. E Giampaolo non perde l’occasione per elogiarlo.

Le coccole del mister

L’avvio di stagione non era stato dei più semplici, con le due panchine consecutive contro Fiorentina e Atalanta e l’utilizzo soltanto per gli spezzoni finali, poi dal Cagliari in avanti è arrivata la svolta. Il rigore conquistato contro i sardi ha rappresentato l’inizio di un nuovo capitolo per Lukic, poi le tre reti segnate e il procurato autogol di Pellegrini a Marassi. «È un giocatore straordinario, sa fare tutto – se lo coccola Giampaolo – perché ha corsa, tiro, sa attaccare la profondità oppure dialogare sul corto».

