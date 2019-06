L’ultima brioche di Vincenzo, il regalo degli angeli della Cri

Vincenzo aveva un sogno nel cassetto: mangiare, ancora una volta, una brioche nella sua amata Sicilia. A Palermo, per la precisione. Un desiderio che sembrava essere quasi irrealizzabile, visto che a marzo si trovava ricoverato in Germania per una malattia molto grave, per la quale non c’era alcuna speranza di guarigione. Almeno in Germania, perché in Italia c’era ancora una piccola speranza per poter effettuare la chemio.

I suoi familiari hanno provato in ogni modo a farglielo esaudire. Ma il viaggio in aereo era stato sconsigliato dai medici tedeschi. Ma sua madre, in particolar modo, ha iniziato a smuovere “mari e monti”. Finché non ha parlato con il personale sanitario della Croce Rossa Italiana di Susa. Ed è grazie a loro se quell’uomo è riuscito ad esaudire quel desiderio, prima di chiudere gli occhi per sempre.

Grazie a Fabio Giammetta, milite della Croce Rossa, si è data vita alla macchina organizzatrice, dove ogni dettaglio è stato curato sotto ogni aspetto, vista la complessità e la gravità della salute di Vincenzo. Quegli oltre 2mila chilometri percorsi in ambulanza hanno permesso di rendere felice quell’uomo, conscio che quello sarebbe stato il suo ultimo viaggio. Così come ha detto, con assoluta serenità e consapevolezza, alla moglie, alla cognata e ai genitori.

E una volta arrivato a Palermo, ha offerto la colazione ai volontari. Ha assaporato, pezzo dopo pezzo, quella brioche e quel cappuccino. E si è fatto portare al mare, per vederlo ancora una volta. Per riuscire a sentirne il rumore quanto il profumo. Poi è stato portato a casa, dove è mancato quindici giorni dopo, tra lo sconforto dei suoi cari ma con la consapevolezza che Vincenzo è morto felice. Con quel piccolo desiderio diventato realtà. E questo grazie ai volontari della Croce Rossa Italiana di Susa. Alle esequie ha partecipato anche una delegazione della Croce Rossa Italiana. A distanza di qualche mese, un video realizzato dalla Croce Rossa ha raccontato questa storia meravigliosa.