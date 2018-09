L’ultima roccaforte di Mirafiori: «Eravamo in 7, ora siamo 170»

L’idea di fondare una bocciofila è venuta una sera di 42 anni fa, durante una semplice partita tra amici. È nata così la “Omero” di via Guido Reni 213, istituita nel 1976 in un giorno che più storico non si può, il 25 aprile. Sette persone che, di tasca propria, hanno edificato una struttura imponente dove in origine c’era poco o nulla. Prima gli otto campi da bocce, poi le sale, il bar, la cucina e la cantina. Oggi gli iscritti sono 170, ma dei soci fondatori sono rimasti solo Corrado Meistro e il presidente Gino Ferrari.

«Quando siamo partiti – racconta Gino, 81anni, dal 2002 a capo dell’associazione – eravamo in pochi, ma la voglia di fare era tantissima. Abbiamo investito tempo e risorse in questa bocciofila, ma ne è valsa la pena».

Oggi i campi da bocce si sono ridotti a quattro unità, ma al circolo si gioca anche a scopa, pinnacola e tombola, senza contare i balli del sabato sera. E poi c’è il “settembre Omero”, un appuntamento ormai classico che dura un mese intero e comprende gare sociali, apericene e serate con canzoni piemontesi. L’ingresso è libero e aperto anche ai non iscritti e il tutto si conclude l’ultima domenica del mese con la grande “polentata” nel salone principale.

«In quell’occasione arrivano sempre 150-200 persone ma noi, fortunatamente, abbiamo Paola, una cuoca davvero eccezionale». A dire il vero Gino un cruccio ce l’ha, le istituzioni. «La politica – spiega il presidente -, ha bisogno dei circoli solo in prossimità delle elezioni, dopodiché li abbandona. Un esempio? Nel 2015, in seno all’associazione originaria, nel fondammo una seconda. Tutto in regola, senonché due anni fa si presentarono i vigili dicendoci che avevamo dimenticato un documento. Rimediammo subito, ma ci fecero chiudere per 20 giorni affibbiandoci anche 8mila euro di multa. Una vera ingiustizia, ma nessuno ci difese, nonostante tutto quello che abbiamo fatto e facciamo per il quartiere».