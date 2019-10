L’ultimatum della Regione al Comune: «Se fate la Ztl vi togliamo 10 milioni»

L’ultimatum della Regione sulla Ztl: il Comune blocchi il provvedimento, oppure salteranno finanziamenti per 10 milioni di euro. Archiviata definitivamente l’era del “Chiappendino”, la minaccia della giunta Cirio mette a rischio il progetto di “Torino Centro Aperto”, primo baluardo dell’amministrazione della sindaca Chiara Appendino.

A prendere la parola per dire che il tempo della trattativa è finito è l’assessore con delega alla Sicurezza, il leghista Fabrizio Ricca. «Nel caso in cui il sindaco insistesse nel negare che Ztl e T-Red sono misure pensate per fare cassa – attacca – la Regione considererebbe l’ipotesi di decurtate dai suoi stanziamenti indirizzati al Comune e previsti per servizi non essenziali, la cifra prevista come maggior introito annuo inserito nel bilancio di previsione e derivato dalle multe».

