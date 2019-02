L’ultimatum di Parigi: «Italia decida adesso o perderemo i fondi»

L’Italia decida «ora». L’ultimatum, questa volta, non arriva solo dall’Unione europea, che ha analizzato il dossier del ministro Toninelli su costi e benefici del Tav, ma da Parigi. «La Francia rispetta la scelta dei nostri partner italiani di prendersi del tempo ma oggi diciamo chiaramente che c’è bisogno che questa decisione arrivi. In ballo ci sono importanti finanziamenti europei che non possiamo perdere», ha affermato la ministra ai Trasporti, Elisabeth Borne.

Un richiamo che arriva anche dall’Europa. Per la Commissione Trasporti il Tav «resta un progetto importante per l’Italia, la Francia e l’Ue» in quanto si tratta di un «progetto transeuropeo necessario per unire le regioni e rafforzare la coesione, un progetto di solidarietà e unione» e che «aumenta i mezzi di trasporto sostenibili» chiosano dalla Commissione guidata da Violeta Bulc dopo l’incontro con i tecnici del governo italiano che hanno illustrato i risultati dell’analisi costi benefici.

«Non abbiamo commenti sul contenuto ma la Commissione è stata chiara con le autorità italiane che sono necessari ulteriori chiarimenti nei prossimi giorni su come l’Italia intenda rispettare l’accordo» aggiunge Bruxelles.

