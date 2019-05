L’ultimo chiuda la stalla

Lutto fra gli alpini di tutta Italia. L’altra notte a Vittorio Veneto è “andato avanti” l’ultimo mulo alpino. Si chiamava Iroso, detto “Generale Iroso” da tutti. Quando l’esercito nel 1993 decise di eliminare i reparti salmerie, tutti i muli vennero messi all’asta. Iroso, il più vecchio di tutti, fu acquistato per il reparto salmerie della sezione Ana di Vittorio Veneto (una sorta di museo vivente nato per ricordare ciò che furono i muli nell’esercito) e lì è morto. Quando parte un “ultimo” di qualcosa, è sempre una data da ricordare. L’ultimo garibaldino dei Mille fu il genovese Giobatta Sivelli che morì nel 1934, a 91 anni. L’ultimo Cavaliere di Vittorio Veneto (ordine cavalleresco assegnato a tutti i soldati italiani partecipanti alla prima guerra mondiale), fu il bersagliere Delfino Borroni, che morì nel 2008 alla bella età di 110 anni. La gara adesso è fra i partigiani. Fra non molto partirà anche l’ultimo bellaciao, vero o presunto. Ma Iroso era vero, ostia se era vero, un vero mulo alpino con la matricola 212 stampigliata sullo zoccolo. Quello zoccolo che ora sarà conservato in bacheca come una reliquia. Aveva 40 anni (che per un mulo è come 120 per l’uomo) e veniva esibito alle adunate come un faraone vivente. Per tutti gli alpini era un vanto che solo le penne nere possono capire. Mio padre era alpino mulattiere nel battaglione Susa. Una volta, negli anni ’20, il suo reparto fu colto in alta montagna da una terribile tormenta in cui morirono due soldati. Mio padre, accecato dalla neve, per tornare al campo si aggrappò alla coda di Laio, il suo mulo, e si salvò la vita. Senza Laio non sarei mai nato. E non dite che sarebbe stato meglio.

