L’ultimo degli Invincibili

Sauro Tomà era l’ultimo giocatore vivente del Grande Torino, scomparso a Superga nel ’49. Era sopravvissuto al tragico schianto perché, infortunato al menisco, non era salito sull’aereo. Da allora fino all’altro ieri i tifosi granata provavano un brivido nel vederlo, nel toccarlo, nel parlargli: lui si era spogliato e rivestito accanto ai mitici campioni, aveva scherzato, mangiato e dormito con loro, ci aveva giocato insieme, aveva diviso con loro gioie, delusioni, viaggi e trionfi.

Dar la mano a lui era un po’ come darla a loro. L’altro ieri, a 93 anni, è mancato. Un tifoso, Mauro Berruto, ha scritto su Facebook: «Palazzo Madama fu la camera ardente che accolse le salme di tutti i caduti di Superga, i suoi compagni. Oltre 600mila persone erano lì, intorno ad uno dei palazzi più prestigiosi della nostra città, per l’ultimo saluto. C’era anche lui, e incominciò a morire quel giorno. Sarebbe un gesto gigantesco offrire una sala di Palazzo Madama per l’ultimo saluto all’ultimo degli Immortali.

Sarebbe come chiudere un cerchio, quello di Sauro prima di tutto e anche un po’ quello di tutto il popolo granata. Forse è una pazzia, forse è impossibile. Forse è solo una cosa da Toro, ma non mi sarei perdonato il fatto di non averla detta. Quello che so è che il popolo del Toro è in grado di qualunque cosa, soprattutto quando si tratta di dividere il peso di una pena o di un dolore. Siamo fatti così e, grazie al cielo, non cambieremo mai».

La sindaca Appendino non è del Toro, ma si è commossa e ha dato il permesso, perché ha capito che era giusto così. E oggi, dalle 10,30 alle 17, la salma di Tomà sarà a Palazzo Madama per l’ultimo saluto. Il cerchio si chiuderà. Il ricordo, mai.

