L’ultimo saluto a Besso, il senatore architetto. I primi passi nel Psi e poi l’approdo a Roma

Una malattia, di quelle che non perdonano, ha portato alla morte Livio Besso Cordero. L’architetto aveva solo settant’anni. Architetto perché, per quanto impegnato in politica, prima in Provincia, poi in Senato, Besso non ha mai lasciato la sua professione che esercitava in uno studio condiviso con il fratello Antonino. Livio Besso Cordero era nato socialista ed è morto come quasi tutti i socialisti, con la benedizione del parroco di Baldissero Canavese (suo paese d’origine dove era stato sindaco). Il suo talent scout era stato il senatore storico del Canavese, Eugenio Bozzello che lo aveva preso sotto la sua ala protettiva quando il Psi dettava legge un po’ dappertutto.

Con Tangentopoli, Besso, che non è mai stato sfiorato neppure dall’ombra di un sospetto, si è emancipato dalla “casa madre”. Ha aderito ai Ds ed è stato eletto senatore. A Palazzo Madama era stato membro della commissione Lavori Pubblici e, dopo aver lasciato il parlamento, è stato nominato ai vertici di “Turismo Torino”. Ma i tempi che lui ricordava con maggiore piacere e per i quali sarà certamente ricordato, sono quelli trascorsi a fianco di Bozzello e di Luigi Sergio Ricca, l’altro enfant prodige del Psi di Bettino Craxi.

Besso, fedele ad una tradizione anarco-socialista, aveva un po’ la fama del mangiapreti. Ma lui era tra quei socialisti-mangiapreti che volevano un’educazione cristiana i loro figli e i loro nipoti; faceva parte di quei mangiapreti che la domenica arringano la folla nei comizi in piazza, ma di lunedì, magari in gran segreto, si recano in chiesa per vedersela a tu per tu con l’Onnipotente. Che fosse così lo testimonia l’acqua benedetta aspersa dal parroco di Baldissero sul feretro dell’ex senatore. Un uomo tutto d’un pezzo, una persona perbene che interpretava la politica come servizio nei confronti della comunità.

Ultimamente non appariva entusiasta del nuovo corso della politica: «Non c’è più passione, non ci sono più leader autentici», diceva. E forse aveva smesso anche d’essere un mangiapreti. Persona elegante e raffinata, Besso amava il bello e come architetto, con i suoi progetti, lo ha sempre cercato come il primo e più grande obiettivo della professione che aveva scelto e che amava.