L’ultimo scalo

Ci sono angoli neri a Torino dove, dietro una staccionata o una porta semisfondata, si può celare l’inferno. Di fuori si parcheggiano le auto, si cammina, si va al lavoro, si torna a casa, all’interno si consumano esistenze più che al limite, magari si muore con un cappio d’acciaio al collo, tra le macerie e un cartoccio di vino vuoto. Il nostro cronista, Leonardo Di Paco, che si è infilato in quel varco di lamiere, per un reportage sull’ex scalo Vanchiglia, si aspettava di trovare di tutto, ma forse mai un cadavere lasciato a marcire in un angolo. Che storia aveva quell’uomo? Di lui sappiamo che aveva almeno due identità: una marocchina e una sudanese, come risulta da un passaggio al pronto soccorso del San Giovanni Bosco. E aveva una garrota d’acciaio stretta attorno al collo. Una morte misera e terribile, ai margini del centro e nel cuore di uno dei suoi angoli neri. Uno di quelli che splendono e rinascono in magnifici rendering con tanto verde e famigliole felici, che trovano nuova vita in mille progetti e varianti. Intanto, però, il tempo passa e rimangono sempre lì. Le macerie e la spazzatura si accumulano più velocemente dei piani di recupero. E gli ultimi tra gli ultimi finiscono qui per consumare una esistenza difficile, muoiono. E chissà che, quando quell’uomo ha cessato di respirare, non vi fosse qualcuno non troppo lontano da lui, che ha continuato a fare quello che stava facendo, come se la morte, da queste parti, fosse una assoluta normalità. O l’ultima fermata, nell’ex scalo.