Il “luna park” di Cioccolatò abbraccia anche le periferie

Torna questo fine settimana al Lingotto Fiere la terza edizione di “A Tutto Camper”, il salone del caravaning e dell’outdoor organizzato da Bea con il patrocinio di Assocamp che porterà in città appassionati, addetti ai lavori e media di settore per ammirare grandi marchi come Hymer, Laika, Giottiline ed Etrusco, presenti grazie agli oltre 20 concessionari.

Nei 25mila metri quadrati del Lingotto sarà possibile trovare anche accessori per il mondo del caravaning e per la vita all’aria aperta. Dallo stand per le moto da enduro della Enduro Peak Touring, che propone noleggio moto ed abbigliamento per l’Off Road, alle bici con pedalata assistita di Etalybike, il salone apre le sue porte anche agli sportivi. «Il mercato del turismo all’aria aperta continua a crescere – dichiara Alberto Gianoglio, organizzatore di A Tutto Camper -, lo dimostra il grande successo di pubblico della precedente edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 12mila visitatori».

Per il 2019 gli organizzatori hanno deciso di potenziare l’area esterna, che prevede un’ampia zona destinata al test drive aperto a chi vorrà provare le ultime novità del settore, e l’area agility dog con un calendario di esibizioni organizzate dalla scuola cinofila “Garu”: 600 metri quadri dedicati anche ai mezzi pensati per chi decide di non lasciare mai a casa il proprio amico a quattro zampe.

Non mancherà inoltre una pista esterna per i più piccoli, dove provare macchine a pedali e bici. Il turismo “en plen air” è un settore in crescita. Sono circa 1,5 milioni i camperisti che hanno visitato l’Italia nel 2018, mentre le immatricolazioni di nuovi mezzi risultano in crescita di ben 20 punti rispetto all’anno precedente.