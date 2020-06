Luna Stevens, la belga bionda e frizzante

La modella e ballerina spopola su Instagram con scatti da far girare la testa

Non è una birra

Del Belgio sono note e apprezzatissime le birre, soprattutto quelle d’abbazia dal gusto frizzante e particolare e dall’aspetto chiarissimo e biondissimo. Luna Stevens non è una birra, ma riesce comunque a mandare tutti su di giri e a riscuotere un indiscutibile successo.

Modella e ballerina, carattere vivace ed estroso, è spesso in giro per il mondo e, ovunque vada, non passa certamente inosservata. Saranno i suoi capelli biondi, sarà la sua indole sbarazzina, saranno soprattutto le sue curve da urlo: Luna è davvero una forza della natura.

Se ne sono accorti anche e soprattutto i fan, sempre più numerosi, del suo cliccatissimo profilo Instagram. Un concentrato di foto, scatti e istantanee da far girare la testa, proprio come una birra fiamminga.