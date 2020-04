Da lunedì parchi riaperti a Torino, ma aree giochi chiuse. Appendino: “Serve responsabilità”

Lunedì 4 maggio riapriranno i parchi, ma le aree giochi per bambini rimarranno chiuse. Lo ha ribadito la sindaca di Torino, Chiara Appendino, dopo la riunione in videoconferenza del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

“Quello che stiamo facendo è un patto con i cittadini: dal 4 maggio noi riapriamo i parchi, voi vi impegnate a frequentarli con responsabilità. Sarà possibile recarsi in quello più vicino alla propria abitazione, secondo semplici regole”, ha scritto la prima cittadina nella sua pagina Facebook.

In un video Appendino ha poi spiegato nel dettaglio: “Riaprire i parchi vuol dire restituire uno spazio della città alle famiglie, a cominciare da quelle in difficoltà. I nostri parchi, il nostro verde, sono e rimangono la casa di tutti, il luogo dove ogni torinese può godere degli spazi come tutti gli altri. Tuttavia, oggi più che mai serve collaborazione e senso di responsabilità da parte di tutti”.

Con la consapevolezza che “la pandemia non è finita, l’emergenza sanitaria è ancora in corso”. Dunque “niente assembramenti, riunioni, pic-nic, soste. Quello che si potrà fare sarà praticare attività sportiva o motoria nel parco più vicino alla propria abitazione, mantenendo le distanze di sicurezza. Si potrà attraversare il parco per una passeggiata ma non, ad esempio, sostare sulle panchine o usarlo come luogo di ritrovo. È raccomandato anche nei parchi l’uso della mascherina”.

Ci sarà bisogno di responsabilità: “Se questo non avverrà, saremo costretti a chiuderli di nuovo. Ma io sono certa che i torinesi continueranno a dimostrare quel grande senso di comunità, di rispetto delle regole e del buon senso che hanno dimostrato sin qui”.