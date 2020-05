Lunedì un primo via libera per i negozi. Si pensa all’ok per ristoranti e estetica

L’obiettivo lo indica con una parafrasi del concetto già espresso dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca. «Vogliamo riaprire, ma per sempre». Ragione per cui dall’ultimo confronto che avrà oggi con il Governo, Alberto Cirio, punterà alla completa adesione a quelle che saranno le indicazioni per le riaperture dei negozi da lunedì prossimo, con la riserva di concedersi solo qualche giorno sulla ripresa delle attività di ristorazione e quelle estetiche. Comunque prima del 25 maggio, forse entro il fine settimana, come farebbe auspicare l’ultimo bollettino sui contagi. Non senza la certezza che soprattutto le attività più grandi riescano ad attrezzarsi in tempo secondo linee guida definite con la Regione. Da qui il rischio che bar e ristoranti possano concordare ulteriori attese. Difficile, però, che la stessa sorte possano averla entro gli stessi margini le attività ancora rimaste escluse dai mercati.

Quella del Piemonte sarà una ripresa concertata con le categorie, attraverso la creazione di un regolamento differenziato tra Regioni da sottoporre al Governo che preveda la definizione di linee guida specifiche insieme con Università e Politecnico sulla scorta delle indicazioni nazionali ricevute dall’Inail.

