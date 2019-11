Una lunga notte Explosion nel segno del R&R

In scena dalle 23 in corso Moncalieri il primo “energy show” italiano

Quando il nome è nelle cose. E’ il caso degli Explosion. La rock band che sta facendo impazzire le folle dei nostalgici e non solo, stasera dalle 23 sarà al Bamboo Club di corso Moncalieri 145 per la serata adulta di Torino nel Mondo. Il gruppo composto da Alex

(voce maschile), Elisa (voce femminile), Bat (chitarra), Lord Byron (basso) e Dario (batteria) propone una serata davvero “esplosiva” o come preferiscono dire loro stessi

“energetica”. Si tratta infatti del primo “energy show” italiano. La band è insieme da cinque anni, ma solo da due ha peso il nome attuale. Una serata nella quale sarà impossibile stare fermi, calmi e seduti sulle sedie. Per i ragazzi del gruppo è quasi un imperativo. Oltre alla musica un percorso dagli anni 70-80 fino ad oggi, gli show degli Explosion sono arricchiti da coreografie colorate, spericolate acrobazie e continui cambi d’abito (info al 345.5924860).