Una lunga notte fra dj set ed elettronica

Per i più fortunati che sono riusciti a guadagnarsi un posto in prima fila al vernissage di Artissima, la notte di Halloween inizierà già intorno alle 18 di giovedì 31 ottobre presso l’Oval del Lingotto in occasione dell’apertura della mostra di arte contemporanea più attesa dell’anno. Un evento importante, per molti ma non per tutti. Per tutti invece sarà quello che ormai da qualche hanno è il naturale proseguimento dell’inaugurazione della settimana delle arti, ossia la festa di Club to Club alle Ogr di via Castelfidardo. In programma a partire dalle 22,30 i djset di Spencer D [Visible Cloaks], Red Bull presents Holly Herndon: Proto e Spiritual Sauna: Rapala700 & Virginia W. Sempre per chi ama la musica dal vivo, è il salotto buono di Torino, piazza Carignano, a proporre presso il Bar Cavour l’Halloween Party by Albino con il dj set di Giorgio Valletta per un divertimento assicurato a base di buoni cocktail e tanta classe (prenotazioni al 340.3009842-011.19211270).

