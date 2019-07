“Lunga vita ai Queen” con i Break Free

The Queen, un mito che non tramonta. A ventotto anni dalla morte di Freddie Mercury il carismatico e istrionico leader del gruppo e dopo il successo mondiale di un biopic come “Bohemian Rapsody”, capace di raccogliere ben quattro Premi Oscar, per il miglior attore, miglior sonoro e miglior montaggio, il Mito rivive in uno spettacolare concerto tributo in scena questa sera dalle 22 (12 euro) al Gru Village 105 Music Festival, presso l’arena esterna dello shopville di Grugliasco. Merito della tribute band italiana Break Free il cui nome riprende, almeno in parte, il titolo di una famosa canzone della leggendaria band britannica, “I want to break free”, ovvero voglio essere libero.

Lo spettacolo invece è intitolato “Long Live The Queen”. Considerata tra le migliori tribute band a libello europeo, i Break Free, rendono le canzoni dello stesso Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon in chiave “progressive”, ovvero facendo incontrare il pop ed il rock con la musica classica. Una parte significativa dello show è offerta dalla scenografia, imponente, maestosa e ricca di effetti come se si trattasse di un “vero” concerto dei Queen. «L’obiettivo della band – spiegano i ragazzi del gruppo dal sito ufficiale – è offrire un’esperienza emozionante e unica, ricreando fedelmente l’atmosfera di un tipico concerto». Tutto questo è ancora più verosimile grazie alla straordinaria fisica, tra il mito Freddie e il leader nonché cantante dei Break Free Giuseppe Malinconico.

Il riconoscimento più importante alla band italiana è arrivato proprio dall’Inghilterra e più precisamente dal chitarrista dei Queen Brian May, che con i suoi lancinanti assoli di chitarra ha vestito di rock le melodie della band di successi come “Radio Gaga” e “The great pretender”. Benvenuti nel pieno della leggenda dunque. Seppure in piccolo e in maniera neanche minimamente paragonabile, i Break Free cercano di ripercorrere la strada dei loro “maestri”. Piazze e strade piene in qualsiasi contrada europea e una continua richiesta di concerti. Al centro di tutto, resta la scaletta. Una cavalcata di successi indimenticabili, per chi ha vissuto in pieno il mito della rock band più famosa al mondo. Da “We will rock you” a The show must go on”, fino alla trionfale “We are the champions”, questa incredibile formazione composta da dieci incredibili musicisti, faranno entrare il pubblico direttamente nel Mito, in una serata difficile da dimenticare.