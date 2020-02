Lungo Dora Napoli, ubriaco minaccia i passanti con pietre e cocci: arrestato

Il ventenne è stato preso in consegna dagli agenti di polizia del Commissariato Centro

Domenica sera, poco dopo le 20, gli operatori di polizia del Commissariato Centro hanno notato un soggetto, visibilmente ubriaco, lanciare ai passanti pietre e cocci di vetro in Lungo Dora Napoli.

Alla vista dei poliziotti il giovane, di circa 20 anni, si è scagliato con violenza contro di loro, colpendoli con calci e pugni. Fermato il soggetto, gli agenti hanno prestato soccorso a un uomo colpito poco prima dal ventenne con una bottigliata in testa e che ha raccontato agli agenti di conoscere di vista l’aggressore, in quanto cliente abituale di un bar della zona.

Anche domenica sera il giovane, di origine nordafricana, si era presentato nel locale che era solito frequentare e dopo aver minacciato i suoi avventori, aveva impugnato alcune bottiglie di vetro dal collo, le aveva infrante per terra e scagliato i cocci contro i clienti. Per i fatti raccontati, l’uomo è stato arrestato per minacce, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.