Lungo Dora Savona, arrestato pusher: droga trovata grazie a un’app per consegna cibo [VIDEO]

Oltre due chili e 350 grammi di droga sono stati sequestrati dagli agenti di polizia del commissariato Centro in seguito all’arresto di uno spacciatore di 28 anni, avvenuto in Lungo Dora Savona intorno alle 14 di domenica pomeriggio. I poliziotti, transitando a bordo di una volante, avevano notato l’uomo cambiare immediatamente direzione e, insospettiti dal suo comportamento, lo hanno sottoposto a controllo.

Il 28enne è risultato in possesso di due buste di plastica e di un involucro in cellophane contenenti marijuana, di un involucro contenente cocaina, di denaro contante per 1040 euro e di due telefoni cellulari utilizzati per negoziare la compravendita di droga. Considerata l’ingente quantità di stupefacente e denaro al seguito, i poliziotti hanno interrogato il giovane sul suo domicilio, senza ricevere però indicazioni. Come sono risaliti al suo domicilio? Consultando un’applicazione di consegna pasti a domicilio utilizzata dall’uomo.

All’interno dell’appartamento sono state rinvenute e sequestrate cinque buste in cellophane trasparenti contenenti marijuana, una all’interno di uno zaino rosso, due occultate sotto il divano e ulteriori due poste al di sopra del sofà. Sul tavolo era appoggiato un contenitore di plastica contenente hashish, un bilancino di precisione e un rotolo di cellophane. Il 28enne, con precedenti di polizia specifici, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.