Lungo Dora Savona: cibo e bevande ai pusher, multate due nigeriane [VIDEO]

Controlli degli agenti del commissariato Dora Vanchiglia, insieme ai colleghi della polizia municipale e della squadra cinofili antidroga, nella zona di Lungo Dora Savona e Lungo Dora Napoli, a Torino.

Complessivamente sono state identificate 70 persone: 8 stranieri non erano in regola col permesso di soggiorno, mentre un italiano è stato denunciato per inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Torino.

Due ragazzi nigeriani, di 24 e 23 anni, sono stati arrestati in quanto sorpresi a spacciare marijuana sul Lungo Dora Savona. Grazie al fiuto dei cani antidroga lungo gli argini del fiume sono stati rinvenuti e sequestrati diversi involucri contenenti oltre 700 grammi di marijuana.

Infine, con l’ausilio della polizia municipale, sono state sanzionate due donne nigeriane che avevano improvvisato un servizio di vendita di alimenti e bevande per i loro connazionali che spacciavano o che comunque stazionano nella zona del lungo Dora. Sono state elevate 5.614 euro di sanzioni e sequestrate numerose bevande e cibarie varie.

IL VIDEO