Lungo Dora Savona, in fila per acquistare la droga: arrestati due pusher

Come alle Poste

Intorno alle 17 di giovedì, mentre transitavano in Lungo Dora Savona a piedi, gli agenti del commissariato di polizia Centro si sono affacciati dal muretto e hanno visto un folto gruppo di persone, poco più di una ventina, disposto su due file lungo le rive del fiume, come se fossero in coda.

A interfacciarsi con loro c’erano due cittadini stranieri che in cambio di denaro stavano cedendo degli ovuli, circostanza che ha indotto gli agenti a raggiungere la strada sterrata che dalle rive del fiume porta alla strada asfaltata bloccando le vie di fuga ai due uomini, un gabonese e un maliano, entrambi ventunenni.

I due hanno gettato nel fiume le buste di plastica in loro possesso, una delle quali recuperata nonostante la corrente. Al suo interno 83 involucri termosaldati risultati poi contenere cocaina.

Nella disponibilità dei due stranieri, entrambi con precedenti di polizia, i poliziotti hanno rinvenuto denaro contante per quasi 800 euro. Tutti e due, oltre che irregolari sul territorio nazionale, sono risultati inottemperanti a ordini di espulsione.