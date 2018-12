Il lungo weekend di fine anno: le aperture di mostre e musei

Non solo spumanti e panettoni, cenoni e serate danzerecce, per il Capodanno da trascorrere all’ombra della Mole ci sarà anche spazio per l’arte. In queste giornate di festa i torinesi e i turisti in visita nella nostra città potranno contare su molti musei aperti con il loro ricco corredo di mostre. Anche se aperture e chiusure sono molto differenziate da museo a museo, e in qualche caso le porte sbarrate non mancheranno di deludere i visitatori. È il caso dei Musei Reali che rimarranno chiusi sia lunedì 31 sia martedì 1° gennaio. Pertanto la visita alla grande mostra di Van Dyck al Museo di Antichità, a quella di Armando Testa alla Galleria Sabauda, a “Il testamento del capitano” all’Armeria e a “Visioni Reali” a Palazzo Reale sono da programmare in altre date.

I musei della Fondazione Torino Piemonte Musei osserveranno lunedì la chiusura anticipata alle 14 e martedì l’apertura posticipata alle 14. Ampia l’offerta di mostre allestite nelle varie sedi espositive: a Palazzo Madama “Madame reali: cultura e potere da Parigi a Torino” e “La Sindone e la sua immagine”; alla Galleria d’Arte Moderna “I macchiaioli”, le opere filmiche di Laura Grisi e “Apollinaire e l’invenzione “surréaliste”; al Museo d’Arte Orientale “Tattoo. L’arte sulla pelle” e “Sfumature di terra. Ceramiche cinesi dal X al XV”.

Eccezionalmente aperto fino alle 21 oggi e domani, il Museo Egizio osserverà alla vigilia di Capodanno e il primo dell’anno l’orario 9-18,30. Sempre aperto anche il Museo Nazionale del Cinema, lunedì con orario 9 -18, martedì 15- 20. Aperto martedì dalle 14 alle 19 il Museo Nazionale dell’Auto, orario consueto nelle altre giornate.

Aperto lunedì con orario regolare il Museo Nazionale del Risorgimento, chiuso invece il 1° gennaio. Sarà una delle ultime occasioni per visitare la personale di Nathalie Provosty che chiuderà il 6 gennaio.

Chiusa lunedì e aperta il primo dell’anno dalle 11 alle 19,30 la Reggia di Venaria dove si possono visitare le mostre di Ottavio Mazzonis, le ceramiche d’arte, “Il Piffetti ritrovato”, “Easy rider”, “Cani in posa”, la personale di Elliott Erwitt, “Ercole e il suo mito”.