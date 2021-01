L’universo di Federico Chiesa, il figlio d’arte che voleva fare il fisico

Il calcio in testa e non potrebbe essere altrimenti: «ma se non avessi fatto il calciatore – ha raccontato in un’intervista – avrei fatto il fisico, amo tutto ciò che ruota attorno all’universo». Federico Chiesa, in casa, ha però sempre respirato calcio, essendo il primogenito di Enrico, superbomber di Parma, Fiorentina e Sampdoria a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, uno da 216 gol in carriera. «Una passione che gli ho trasmesso – raccontava il papà da poco 50enne – è quella di collezionare maglie da calcio. Ne ho davvero di belle e importanti». Da lì è cominciato tutto: «Papà mi portava a casa sempre le maglie di Totti e Del Piero che indossavo per giocare con gli amichetti». Chissà, intanto, se papà Enrico avrà collezionato quella indossata da Federico mercoledì sera, quella con cui l’attaccante classe 1997 ha realizzato la sua prima doppietta alla Juventus. Ha trafitto due volte il Diavolo rossonero – che non perdeva una partita da dieci mesi – prima di destro poi di sinistro.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++