L’uomo al comando che cambiò la Fiat e anche il capitalismo

Dalla marcia dei 40mila agli anni ‘80 d’oro passando per le lotte per il potere, la crisi industriale e la condanna per fondi neri

Se n’è andato, a 97 anni, l’uomo che per ben due volte, nel bene e nel male, aveva cambiato il volto della Fiat e, di conseguenza, dell’industria e del capitalismo italiano. Cesare Romiti si è spento ieri a Roma dopo una lunga malattia. Orfano di padre, diploma di ragioniere e laurea in economia presa con grandi sacrifici, Cesare Romiti arriva alla corte dell’Avvocato relativamente tardi, a cinquant’anni, nel 1974, dopo esperienze da direttore generale che l’avevano portato anche all’Iri e alla guida di Alitalia, ma soprattutto lo avevano introdotto alla corte di Enrico Cuccia di Mediobanca. Proprio il dominus costantemente ascoltato da Gianni Agnelli in tutta la sua vita, tranne una volta (quando gli consigliò di disfarsi della produzione di auto). Romiti oggi sarebbe definito manager di ferro, in Fiat diventa invece «uomo solo al comando». Dapprima amministratore delegato nel triumvirato con Umberto Agnelli e Carlo De Benedetti, resta solo nel giro di cento giorni, quando il Dottore, che Cuccia non stimava, lascia la carica e l’Ingegnere abbandona e vende anche le sue azioni, aprendo così quella frattura insanabile con gli Agnelli.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++