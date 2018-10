La ragazzina è affascinata, ma quell'uomo non ha mica i superpoteri

La magìa non c'è

La ragazzina è affascinata dall’uomo volante, lo osserva con curiosità e non riesce proprio a spiegarsi come faccia a reggersi in piedi solo grazie all’aiuto di un palo di legno, anche se piuttosto robusto.

Il momento è quasi poetico, ma arriva la mamma a…rovinar tutto. Si avvicina all’uomo volante e, dopo aver sbirciato, smaschera impietosamente il trucco. L’uomo volante non l’ha presa bene, chissà invece come avrà reagito la ragazzina.