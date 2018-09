La moderna fioritura di sette religiose, movimenti carismatici, scuole di meditazione, variomanzie (chiro, carto, rabdo, astro…) cabale, spiritismi e magie varie, ha indotto gli specialisti dell’anima ad affermare che sarebbe in atto, dopo l’ondata materialistica, edonistica e consumistica del secondo ‘900, un riflusso spirituale. D’altra parte è dagli albori della preistoria che la specie umana si interroga su cosa ci sia nell’al di là, spinta verso la fede in un Dio-Tutto dall’impossibilità razionale di concepire il suo contrario, il Tabù-Nulla. L’uomo, imprigionato nelle sue tre dimensioni, è affascinato dal mistero. E se il non sapere con certezza cosa succederà dopo la morte lo angoscia, l’ignorare cosa succederà nel futuro della vita accende in lui la tentazione d’indovinarlo, sconfinando nelle prerogative divine. Lo dice l’etimologia: “indovinare” viene dal latino “divinare”, fare il Dio, assumere il ruolo di Colui che sa. Di questa tentazione sono parenti non solo le religioni, le variomanzie e le magie, ma anche roba più terra-terra come le scommesse, i giochi d’azzardo, la borsa, i gesti scaramantici. Il meccanismo psicologico è semplice. Il guaio è che su di esso, proprio per la sua semplicità, si è innestata, a partire dalle più arcaiche religioni per arrivare a Vanna Marchi, la tendenza dell’uomo a sfruttare mediante plagi vari l’ingenuità altrui per proprio interesse. Così c’è chi rovescia il detto “meglio un uovo oggi che una gallina domani” in “meglio una gallina nell’al di là che un uovo di qua” e ti fa indossare la cintura esplosiva, garantendoti la gallina di là (sotto forma di 72 vergini) per tenersi lui, di qua, l’uovo del potere.

