Lutto nel cinema: è morto l’attore torinese Flavio Bucci

Ha recitato anche in grandi film come il "Marchese del Grillo" e "Il divo"

Lutto nel mondo del cinema: all’età di 73 anni è morto l’attore Flavio Bucci. Nato a Torino da una famiglia di origini meridionali, è stato – in base alle prime notizie – probabilmente stroncato da un infarto nella sua abitazione di Passoscuro.

La notizia della sua scomparsa è stata data dal sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, attraverso un post su Facebook: “Quando un artista se ne va lascia sempre un gran vuoto. Mi dispiace molto della scomparsa dell’attore Flavio Bucci, che da anni risiedeva a Passoscuro”.

“Tutti lo ricordano in alcuni suoi ruoli memorabili in film altrettanto indimenticabili: penso al “Marchese del Grillo“, accanto a Sordi, a “Suspiria” del maestro del terrore Dario Argento, a “Il divo” di Paolo Sorrentino, solo per citarne alcuni – scrive ancora il primo cittadino -. Un grande caratterista, di quelli che hanno fatto grande la cinematografia italiana. Esprimo le condoglianze mie e dell’Amministrazione ai familiari e amici”.

Al suo attivo quasi 100 film e tra le interpretazioni che hanno contribuito a crescerne la popolarità senza dubbio quella per la tv del pittore Ligabue, negli Anni 70.