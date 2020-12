Lutto nella politica torinese: è morto Fiorenzo Alfieri, ex assessore della città

Lutto nel mondo della politica torinese: è morto Fiorenzo Alfieri, figura storica della città della Mole di cui è stato, a lungo, assessore e consigliere comunale.

PER 25 ANNI ASSESSORE DELLA CITTA’

Alfieri aveva 77 anni e da circa due settimane era ricoverato all’ospedale Mauriziano dopo aver contratto il Covid. Laureato in pedagogia, è stato prima attivista e quindi dirigente scolastico e professore anche presso l’Università di Torino. Ha poi iniziato la sua lunga esperienza da assessore (incarico che ha ricoperto per 25 anni), prima nella giunta del sindaco Novelli e quindi con Castellani. Nel 2011, infine, dopo l’esperienza da assessore alla Cultura con il sindaco Chiamparino, ha lasciato l’incarico.

IL RICORDO DI APPENDINO

Anche la sindaca Chiara Appendino ha deciso di condividere sul proprio profilo Facebook un ricordo dedicato ad Alfieri: “Una vita spesa per la nostra Torino non riassumibile in poche righe: la morte di Fiorenzo Alfieri lascia un grande vuoto a chiunque abbia avuto il piacere di conoscerlo e non solo. A nome mio e della città mando un forte abbraccio ai suoi cari”.