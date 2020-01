Lutto nello sport: è morto Kobe Bryant, leggenda della Nba

Dagli Stati Uniti arriva una notizia terribile: è morto l’ex stella della Nba Kobe Bryant. Secondo quanto riferisce il sito Tmz, la 41enne leggenda della palla a spicchi è rimasto coinvolto in un incidente a bordo del suo elicottero privato avvenuto in California. Il velivolo ha preso fuoco per poi schiantarsi: hanno perso la vita altre quattro persone.