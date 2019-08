Lynnie Marie, la coniglietta che toglie il respiro

Biondissima, appariscente e dotata di un fisico boombastico, con curve capaci di togliere letteralmente il respiro: Lynnie Marie è davvero il ritratto della classica coniglietta di Playboy.

Non a caso, sulla copertina della rivista patinata più celebre e amata in tutto il mondo c’è finita parecchie volte e sempre con grande soddisfazione da parte dei lettori, che la stimano non poco.

Per chi non volesse acquistare il mensile, c’è sempre la possibilità di farsi un’idea sull’accattivante bellezza di Lynnie Marie attraverso Instagram. La pagina della modella statunitense è seguitissima e decisamente interessante.