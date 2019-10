M5S, Gosetto si dimette dalla Sala Rossa: gli subentra Napolitano

Con una lettera, inviata al presidente del Consiglio comunale di Torino Francesco Sicari, il consigliere Fabio Gosetto (M5S) ha comunicato le proprie dimissioni dalla Sala Rossa. A comunicare la notizia, in apertura di seduta dei lavori, è stato il presidente stesso.

NAPOLITANO SUBENTRA IN SALA ROSSA

Ancora ignote le motivazioni del “gran rifiuto”, ma sembra che la decisione sia stata presa per motivi personali. Al posto di Gosetto dovrebbe accomodarsi in Consiglio il primo dei non eletti del Movimento: Enzo Napolitano. La surroga dovrebbe scattare nei prossimi giorni.