Macabra scoperta a Corio: veglia per 10 giorni il cadavere della madre [LE FOTO]

L'anziana è morta in casa per cause naturali. La figlia di 41 anni è ora ricoverata all’ospedale di Ciriè in stato di shock

Macabra scoperta a Corio, in provincia di Torino. Una donna di 41 anni ha vegliato per almeno 10 giorni il cadavere dell’anziana madre e, ora, è indagata dai carabinieri per omissione di soccorso.

E’ stato un nipote ad accorgersi di quanto accaduto e a chiamare i militari dell’Arma. Preoccupato perché non aveva notizie da giorni, si è recato presso l’abitazione per poi rivolgersi ai carabinieri.

Il corpo dell’anziana 73enne, morta per cause naturali, era in avanzato stato di decomposizione. La figlia è stata ricoverata presso l’ospedale di Ciriè in stato di shock.