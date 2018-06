L'odore nauseabondo che proveniva dal suo appartamento in uno stabile di via Borgomanero 34 ha spinto gli inquilini a chiamare polizia e vigili del fuoco

Negli ultimi tre mesi nessuno si era accorto della sua assenza. Né tantomeno lo avevano cercato. E’ stato l’odore nauseabondo che fuoriusciva dal suo appartamento a spingere alcuni inquilini di quell’edificio di via Borgomanero 34, a Torino, a chiamare, questa mattina, polizia e vigili del fuoco.

Quindi, la macabra scoperta: il cadavere di un anziano in avanzato stato di decomposizione. Secondo il medico legale l’uomo sarebbe morto da almeno tre mesi per cause naturali.