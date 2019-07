MACELLERIA BERTERO – Elio Bertero, il macellaio di una volta: “La mia carne è certificata e a Km 0”.

Elio, il macellaio proprio come quelli di una volta che ama girare per le stalle, scegliere in prima persona le proprie bestie e quindi proporle ai propri clienti. Elio lavora così, affiancato dalla moglie Marisa e dal loro figlio Fabio. Insieme collaborano ogni giorno presso la Macelleria Bertero, in via Valobra 47. Un’attività di famiglia con quasi trent’anni di esperienza alle spalle assolutamente da provare durante questa estate calda, perché ricca di prodotti da portare in tavola senza relegarsi ai fornelli.

Ecco allora una vasta scelta di affettati a tema quali: manzo affumicato Coalvi ottimo con il caldo, prosciutto crudo di Cuneo, prodotto Dop praticamente a chilometro zero. E ancora tartare, girella di carne cruda con mozzarella e rucola, albese di fassone, battuta al coltello fatta al momento.

Tanti prodotti in carpione quali, pesce, trota salmonata, pollo. E ovviamente vitello tonnato. «Nella nostra macelleria si trova carne bovina di fassone certificata dal marchio di qualità e garanzia del consorzio di tutela della razza piemontese Coalvi. E ancora tutti i tipi di carne, esclusa l’equina, tagliata sul momento in base al peso e alle esigenze. Si possono acquistare dunque, tagliata, filetto, arrosto, brasato, salsicce, carne macinata, ragù, involtini, carne affumicata, roast beef, girello, vitello tonnato».

Macelleria Bertero, in via Valobra 47, Carmagnola.

Telefono: 011.9723298.

Orario: 8-12,30; 15,30-19,30; giovedì e lunedì: 8-12,30 (chiuso la domenica).

Facebook: Macelleria Bertero