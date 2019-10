MACELLERIA BERTERO – IL REGNO DEL BUON GUSTO CERTIFICATO E LA TAVOLA FESTEGGIA ALLA GRANDE

L’esperienza paga, anche a tavola. Per questo la Macelleria Bertero di Carmagnola, quasi trent’anni di attività, è sinonimo di garanzia, non solo sotto le feste. Perché Elio, padrone di casa insieme alla moglie Marisa e al figlio Fabio, sceglie personalmente la bestie da mandare al macello e le lavora in proprio. L’ultima volta, giusto qualche giorno fa con delle vitelle fassone piemontesi. Carne tenerissima, ideale anche per i bambini.

La scelta dei prodotti è amplissima, anche perché la garanzia è data la marchio Coalvi. In questo periodo comincia il trionfo dei cotechini artigianali e dei tagli per il bollito, anche da mettere sottovuoto per conservarli. E ancora brasati e arrosti, salsicce, rolate, involtini, roast beef, capponi (anche ripieni), girelle, costolette e tanto altro. «Di recente – spiega Elio – abbiamo anche allargato la zona frigo con nuovo prodotti di gastronomia fresca per venire incontro ai clienti». E per le prossime feste, meglio prenotare.

Macelleria Bertero, in via Valobra 47, Carmagnola.

Telefono: 011.9723298.

Orario: 8-12.30; 15,30-19.30. Giovedì e lunedì: 8-12.30 (chiuso la domenica).

Facebook: Macelleria Bertero