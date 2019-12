MACELLERIA BERTERO- TUTTI IN FIERA IL 15 DICEMBRE, CI SONO I TAGLI DEL BOLLITO DI NATALE

Domenica 15 dicembre vi aspettiamo tutti al Foro Boario di piazza Italia, a Carmagnola. Torna la ‘Fiera Regionale del Bovino da Carne di Razza Piemontese e della Giora’ (alla sua 27esima edizione, insieme ala Mostra/Mercato del Porro Lungo Dolce di Carmagnola e la Macelleria Bertero sarà in prima fila, per tutto il giorno. Al mattino, insieme a due altri macellai locali, ci sarà anche la degustazione del panino con cotechino, prodotto artigianalmente, e crauti. E la sera, gran bollito misto per più di 200 persone.

Si potranno assaggiare tutti i tagli di bue grasso che la Macelleria Bertero ha pronti dietro il suo bancone per pranzi e cene natalizie, con animali rigorosamente scelti. Ma oltre ai cotechini e ai tagli per il bollito (per i quali è gradita prenotazione), anche salsicce, rolate, involtini, brasati e arrosti, capponi (anche ripieni), girelle, costolette e tanto altro.

Macelleria Bertero, in via Valobra 47, Carmagnola.

Telefono: 011.9723298.

Orario: 8-12.30; 15,30-19.30.

Giovedì e lunedì: 8-12.30. Aperti anche domenica 22 dicembre.

Facebook: Macelleria Bertero