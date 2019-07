MACELLERIA COSTAMAGNA – Carne cruda di qualità e grigliate, l’estate si mette a tavola.

Un salto in macelleria per preparare un pranzetto a prova di caldo, può essere la soluzione ideale in queste settimane. Soprattutto se ci si affidata all’alta qualità della Macelleria Costamagna di via Guala 119/c, a Mirafiori Sud, che ha da poco compiuto vent’anni ed è specializzata in prodotti senza glutine adatti a tutte le persone celiache.

Qui il glutine è bandito con gli affettati della Levoni e il famoso pane di Anna che consente impanature e ripieni totalmente gluten free. «Io stesso sono celiaco mi sono organizzato in modo tale che nel mio negozio i prodotti siano rigorosamente senza glutine», spiega Diego Costamagna. Durante l’estate è possibile, quindi, sbizzarrirsi fra una ricca scelta di affettati, ma anche di battuta di fassone.

E poi le grigliate, con il bel tempo nessuno riesce a resistere a una grigliata tra amici in giardino, ma anche solo a una mini grigliata da preparare la sera in casa.

Macelleria Costamagna, via Guala 119/c, Torino.

Telefono: 011.3177733.

Orario: 8,30-13; 15,30-19,30; sabato 8,30-13 (chiuso la domenica).