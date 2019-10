MACELLERIA COSTAMAGNA-LA BUONA TRADIZIONE A TAVOLA

Il piacere della buona carne per pranzi e cene dal sapore autunnale con il meglio della nostra tradizione. E, passando dalle parti di Mirafiori Sud, non si può non fare una salto presso la Macelleria Costamagna di via Guala 119/c, che ha da poco compiuto vent’anni ed è, inoltre, specializzata in prodotti senza glutine adatti a tutte le persone celiache.

Qui il glutine è bandito con gli affettati della Levoni e il famoso pane di Anna che consente impanature e ripieni totalmente gluten free. «Io stesso sono celiaco mi sono organizzato in modo tale che nel mio negozio i prodotti siano rigorosamente senza glutine», spiega Diego Costamagna. Detto questo, non resta che sbizzarrirsi fra le tante proposte autunnali della Macelleria Costamagna dove, ovviamente, spicca una vasta scelta fra selvaggina, capra, capretto, agnello, cinghiale (sempre disponibile su richiesta) e, soprattutto, la trippa.

Tutti prodotti dalla provenienza certificata e garantita, per la piena soddisfazione del cliente. Al resto pensa la professionalità dello staff, pronto a trovare sempre la soluzione ideale per tutte le esigenze e tutti i gusti.

Macelleria Costamagna, via Guala 119/c Torino

Tel. 011.3177733

Orario: 8,30-13; 15,30-19,30; giovedì chiuso al pomeriggio (solo 8.30-13)