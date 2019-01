Pasti a base di carne senza dovere rinunciare a nulla. Quello che potrebbe sembrare un sogno per molti celiaci, è invece una realtà consolidata grazia alla Macelleria Costamagna di via Guala 119/c a Mirafiori Sud a Torino, che esattamente il 20 gennaio compirà vent’anni:

«Essendo io stesso celiaco mi sono organizzato in modo tale che nel mio negozio i prodotti siano rigorosamente senza glutine», spiega Diego Costamagna. E a chilometro zero. «Infatti provengono tutti dalle zone piemontesi, vitelli e maiali li compro nel cuneese. I conigli da Bagnolo Piemonte. I polli sono della ditta Monge».

È importante sottolineare il fatto che ogni vitello viene scelto da Costamagna in persona e una volta macellato viene fornito al negozio senza passaggi intermedi. Gli affettati, anche questi senza glutine, sono Levoni, i prodotti in scatola Brezzo. Infine: «Preparo pronti a cuocere come rollate, hamburger, carni impanata senza glutine».

Indirizzo: via Guala 119/c, Torino

Telefono: 011.3177733

Orario: 8,30-13; 16-19,30, giovedì pomeriggio chiuso.

Mail: macelleriadiego@alice.it